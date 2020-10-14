Среда, 14 Октября 2020 11:14

АрмИнфо. Кандидат в президенты США Джо Байдена глубоко обеспокоен нарушением режима прекращения огня от 10 октября и возобновлением боев вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в опубликованном заявлении Байдена, которое приводит 14 октября <Голос Америки>.

По словам кандидата, беспилотники, минометы и дальнобойная артиллерия отнимают сотни жизней по обе стороны линии соприкосновения, приводя к выселению тысячи мирных жителей.Между тем, за все время последней напряженности администрация Трампа, в основном, была непонятно пассивной и не вовлеченной в процесс. После возобновления 27 сентября военных действий ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни разу не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, хотя в регионе бушует пламя войны.

"Администрации необходима максимальная вовлеченность на самом высоком уровне, работа с европейскими партнерами с целью деэскалации боев и возвращения сторон к переговорам. Администрация Трампа должна заявить Азербайджану, что не потерпит принуждения к решению конфликта военным путем. Армении же должно быть понятно, что окружающие Нагорный Карабах районы не могут быть бесконечно оккупированными, и что сразу после заключения перемирия должны начаться надежные переговоры вокруг долгосрочного решения конфликта. И, наконец, надо четко заявить и Турции, и Ирану о том, чтобы они держались подальше от этого конфликта. Предоставление Турцией оружия Азербайджану и милитаристские заявления, подстрекающие к военному решению, безответственны. Достижение дипломатического урегулирования будет не легким делом, но администрация Трампа обязана попытаться. Это нужно сделать безотлагательно, пока не потеряно еще больше жизней и конфликт не расширился", - говорится в заявлении Джо Байдена.