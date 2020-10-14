Среда, 14 Октября 2020 11:12

АрмИнфо.ВС Азербайджана 14 октября нанесли удары по военной технике, несущей службу на территории Республики Армения, в приграничном районе с Карвачаром, только исходя из предположений, что техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

"Излишне отмечать, что эти утверждения Минобороны Азербайджана не могут иметь оснований. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет делать своей мишенью военную технику на территории Республики Армении, которая несет обыденное боевое дежурство, опираясь всего лишь на домыслы.

Подтверждая, что по сей день с территории РА не выпускалось никаких ракет, снарядов или пуль по территории Азербайджана, вместе с тем заявляем, впредь, ВС Армении, по той же логике, оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение на азербайджанской территории. Отныне военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения логики и зоны боевых действий", - отметили в Минобороны Армении, добавив, что к счастью обошлось без жертв.