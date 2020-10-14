Среда, 14 Октября 2020 11:11

АрмИнфо. Невозможно исключить из переговорного процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно его, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Об этом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сказал в интервью РБК.

"Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми - и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово. То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями. Но если кто-то предполагает, что мы звоним в Карабах и даем команды налево и направо, то он абсолютно не представляет реалий Армении, Нагорного Карабаха, нашей жизни и наших взаимоотношений. Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху, но мы можем с ним работать. Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха. В пропаганде Азербайджана вопрос вовлечения Нагорного Карабаха стал таким острым, потому что для них очень важно показать, что это "армяно- азербайджанский конфликт", где Карабаха вообще не существует. Но реалии - они другие", - сказал он.

Коснувшись признания независимости НКР, Мнацаканян отметил, что если речь идет о международном сообществе, то признание независимости Нагорного Карабаха - важная мера обеспечения его безопасности.

При этом он добавил, что решение вопроса Нагорного Карабаха в армянском видении - в первую очередь обеспечение длительной, стабильной и прочной безопасности, экзистенциальной физической безопасности наших соотечественников там.

"В этом вопросе Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества. Сегодня мы имеем очень тяжелую ситуацию, когда фактически Азербайджан идет по пути разрешения [территориального спора] военным путем, когда они фактически применили не только угрозу силы, но и непосредственно силу и нанесли большой удар по процессу мирного урегулирования. Для безопасности Нагорного Карабаха будет сделано все. Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества является важным шагом, важным инструментом, мерой обеспечения безопасности", - подытожил глава МИД Армении.