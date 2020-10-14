Среда, 14 Октября 2020 11:11

АрмИнфо.. Армения не может давать команды Нагорнмоу Карабаху. Об этом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сказал в интервью РБК.

Так, армянский министр коснувшись вопроса о соблюдении режима прекращения огня отметил, что ситуация очень шаткая.

Он констатировал, что с утра [10 октября] возобновились широкомасштабные военные действия, в основном на южном направлении. "Была попытка проникновения диверсионной группы в сторону города Гадрут в Нагорном Карабахе, 200 человек примерно его атаковали. По Джабраильскому направлению они бросали вперед большие силы, старались хоть чего-то достичь. И все время не прекращались удары по городам, в частности Степанакерту. Бомбежки продолжались до утра, в воскресенье все это продолжилось. Обстреливают и сегодня [в понедельник] в течение всего дня>.

Если подвести итог, ситуация с прекращением огня очень неоднозначна, но ни в коем случае нельзя терять эту возможность. Первый шаг - прекращение огня в гуманитарных целях. После долгой кропотливой работы, вовлеченности сопредседателей Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, вовлеченности непосредственно президента России (это огромнейший труд с его стороны - провести работу с двумя сторонами, премьер- министром Армении и президентом Азербайджана) мы при посредничестве Сергея Викторовича [Лаврова] смогли достичь этого (прекращения огня. - РБК). Терять это очень опасно. Идут консультации и с Красным Крестом, и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Необходимо укреплять режим перемирия, не допускать возобновления боевых действий. И в этом смысле верификационный механизм остается крайне важным", - сказал Мнацаканян.

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах и верификационных механизмов, глава МИД Армении подтвердил, что обсуждается процесс установления верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ. По его словам, в этом контексте Россия, со своей стороны, тоже играет очень полезную роль. Мнацаканян напомнил, что и Армения, и Нагорный Карабах выступали и выступают за установление верификационных механизмов, но уже многие годы сталкивается с нежеланием Азербайджана идти на установление каких-либо механизмов по укреплению режима перемирия>.

Коснувшись ситуации в Джабраильском районе, армянский министр отметил, что сегодня говорить о контроле чего-либо неуместно. "Был прорыв позиций сил обороны Нагорного Карабаха, предпринимаются действия по нейтрализации какого-либо успеха противной стороны, силы обороны отбрасывают противника. Идет позиционирование. Противник за две недели использовал всю свою мощь - авиацию, тяжелую артиллерию, танки, пехоту, беспилотники, при прямой и безоговорочной поддержке Турции, со стороны которой идут поставка военного оборудования и техники, F-16, командование, воздушное управление. К тому же наличие боевиков-террористов из Сирии, Ливии полностью меняет контекст [конфликта]. Но за эти две недели Арцах (другое название непризнанной Нагорно- Карабахской республики (НКР). - РБК) показал, что означает оборона и что означает защищать свою жизнь, свой дом, свою землю, свою семью и свою историческую родину", - сказал глава МИД РА.

Говоря о дальнейших шагах по урегулированию конфликта Мнацаканян еще раз подчеркнул, что Армения всегда были абсолютно последовательна в том, что решение возможно только через мирное урегулирование. "То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы требовать, настаивать на мирном урегулировании", - добавил глава МИД Армении.

Вместе с тем он также коснулся дестабилизационной роли Турции в конфликте. "Сегодня мы имеем ситуацию, когда предполагается - хотя даже трудно понять, как это может вообще быть, - что в процессе урегулирования способна какую-то роль играть Турция. Да, Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион. Нам такое активное участие абсолютно не нужно, мы его абсолютно не можем принимать или тем более приветствовать", - подытожил главный дипломат Армении.