Среда, 14 Октября 2020 10:20

АрмИнфо. Только изменение позиции Турции по Нагорному Карабаху может подтолкнуть Азербайджан к прекращению боевых действий. Об этом в интервью агентству Reuters заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Текст интервью опубликовала пресс-служба правительства РА.

Никол Пашинян обвинил Турцию в попытке нарушить режим прекращения огня и проникнуть на Южный Кавказ в соответствии со своими амбициями.

"Я убежден, что до тех пор, пока Турция не изменит свою позицию, Азербайджан не прекратит боевые действия", - сказал Пашинян.

Премьер-министр также сообщил, что до подписания соглашения о прекращении огня Турция уже заявила, что Азербайджан не должен прекращать боевые действия. А после подписания документа глава МИД Турции позвонил в Азербайджан, что, по сути, было приказом ни при каких обстоятельствах не прекращать боевые действия. "Турция пришла на Южный Кавказ, чтобы продолжить свою экспансионистскую политику, ту самую, которая она осуществляет в Средиземноморском регионе в отношении Греции и Кипра, а также в отношении Ливии, Сирии и Ирака.

Глава армянского правительства подчеркнул, что планы Турции по продвижению на север, восток и юго-восток хорошо известны. Проблема заключается в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием на пути проведения этой экспансионистской политики.

"Турция решает не карабахский конфликт, она пытается продолжить свою политику Геноцида армян, потому что на Южном Кавказе Армения, армяне являются последним препятствием для ее экспансии на север, восток и юго-восток, осуществляя политику Османской империи начала XX века", - сказал Никол Пашинян.

"Весь Южный Кавказ станет Сирией, этот огонь очень быстро распространится на север, на юг, на восток>, - сказал Никол Пашинян