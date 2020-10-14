Среда, 14 Октября 2020 10:19

АрмИнфо. В течение ночи на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения войск сохранялась сравнительно стабильная напряженность. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

В оборонном ведомстве добавили, что на отдельных участках с разной интенсивностью продолжились артиллерийские бои.

"С утра в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийский обстрел. Особенно интенсивный огонь ведется в северо-восточном, северном и юго-восточном направлениях.

Передовые подразделения АО НКР для пресечения наступательной активности противника предпринимают соразмерные действия по всей линии фронта, продолжая уверенно выполнять святую миссию по защите Родины", - говорится в сообщении ведомства.