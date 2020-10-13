Вторник, 13 Октября 2020 22:30

АрмИнфо. 13 октября с утра вооруженные силы Азербайджана начала широкомасштабные боевые действия по всей линии противостояния. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, удары направлялись по трем-четырем направлениям, особенно ожесточенные бои шли на северном направлении. В течение дня на данном направлении шли тяжелые бои. Противник, нанеся ракетные удары, перешел в атаку с использованием бронетехники.

Подобного рода бои в этой войне крайне редки. Подразделениям Армии обороны Арцаха удалось отбросить врага на исходные позиции, нанеся ему существенные потери. В этот период в результате блестящих действий со стороны регулярных войск, резервистов и ополченцев удалось отбросить противника.

На других участках также проходили боевые действия. Противник не имеет каких-либо существенных продвижений вперед, несмотря на то, что в течение последних нескольких дней вооруженные силы Азербайджана избрали следующую политику.

На различных участках фронта с использованием разведывательно-диверсионных групп осуществляются быстрые вторжения, сопровождающиеся информационной акцией, вывешиванием флагов на зданиях в целях повышения морально-психологического состояния, в первую очередь, своей общественности, а затем, и нашей. Потеряв свой значительный потенциал, азербайджанскую общественность необходимо кормить подобными информациями.

Как заметил Арцрун Ованнисян, за 14-15 дней боев азербайджанская армия так ничего и не добилась.