Вторник, 13 Октября 2020 22:20

АрмИнфо.Турция не может быть посредником или стороной переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе. Об этом 13 октября на встрече с группой европейских журналистов заявил президент РА Армен Саркисян.

По его словам, единственный путь к прекращению огня, установлению переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном – это выход Турции из данного конфликта. Участие Турции, как подчеркнул президент, осложняет ситуацию. В то же время, в данном вопросе не слышно голоса НАТО, членом которой является Анкара. Между тем, в конфликте используются обученные в НАТО военные, современные технологии и оборудование. В этой связи, президент Армении задается вопросом о том, действительно ли есть добро Альянса на действия Анкары? "Если да, то пусть скажут нам, если нет, то почему Альянс допускает происходящее", - сказал Армен Саркисян.





Он подчеркнул, что Ереван высоко ценит усилия и посреднические возможности России в вопросе урегулирования конфликта. Он особо поблагодарил президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, выразив надежду, что они приложат больше усилий для достижения режима прекращения огня и его сохранению. Президент также отметил, что Франция представляет Европу в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, однако слышен только ее голос. "Голос НАТО не слышен, недостаточно слышен и голос Евросоюза", сказал Саркисян.