Вторник, 13 Октября 2020 20:59

АрмИнфо. <Сегодня я посетил Аскеранский райцентр, чтобы обсудить с местным руководством вопросы участия ополченцев в боевых действиях>, - написал на своей странице в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, глава районной администрации сообщил, что у людей высокое чувство ответственности, и работа по формированию добровольческих отрядов идет хорошо. По примеру Аскерана, сейчас во всех районах республики идет процесс создания отрядов ополченцев. <В ближайшие часы и дни Армия обороны пополнится гражданами с богатым опытом и знаниями в области профессиональной войны и военной службы, участие которых, я убежден, существенно повлияет на эффективность наших войск на поле боя>, - подчеркнул глава Арцаха.