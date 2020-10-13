Вторник, 13 Октября 2020 20:33

АрмИнфо.Официальный представитель правительства Али Раби сказал, что Иран поддерживает любую инициативу, которая остановит войну между Азербайджаном и Арменией, установит режим прекращения огня и предотвратит убийства людей.

<Какое бы решение ни было принято по Нагорному Карабаху, все стороны конфликта должны участвовать>, - сказал он, передает ИРНА.

<Существование терроризма и присутствие террористов в регионе любой страной будет в ущерб этой стране>, - отметил он.

<Мы приветствуем прекращение боевых действий в нагорно-карабахском регионе как шаг к миру и настоятельно призываем наших соседей вступить в серьезный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности, и воздерживаться от любых действий, противоречащих прекращению огня>, - пояснил он.

Выразив глубокую озабоченность и сожаление правительства Исламской Республики Иран по поводу убийства мирных жителей, Раби подчеркнул <необходимость не повторять эти инциденты, пока регион и народы наших стран нуждаются в мире и спокойствии больше, чем когда-либо>.