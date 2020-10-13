Вторник, 13 Октября 2020 20:15

АрмИнфо.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого поблагодарил его за усилия по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подчеркнув необходимость его соблюдения. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном 13 октября в Брюсселе.

"Что касается Нагорного Карабаха, то верховный представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия в переговорах по соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 10 октября и подчеркнул необходимость его строгого соблюдения, немедленного прекращения всех боевых действий и деэскалации напряженности, включая риторику", - отмечается в документе.