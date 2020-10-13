Вторник, 13 Октября 2020 19:20

АрмИнфо.Вице-спикер Парламента Армении Лена Назарян обратилась с письмом к заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Марку Лоукоку с просьбой обратить внимание на войну, развязанную Азербайджаном в Арцахе.

В письме вице-спикер подчеркнула, что война причинила невыразимую боль и необратимые последствия мирному населению Арцаха не только на данный момент времени, но и на последующие года. <Я призвала господина Марка Лоукока, а также международные гуманитарные организации и организации развития присоединится к нам и отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе>, - написала она.