Вторник, 13 Октября 2020 19:08

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил Эмомали Рахмону поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост Президента Республики Таджикистан.

Армен Саркисян также проинформировал Эмомали Рахмона о последних событиях, связанных с Нагорным Карабахом. <Как Вам известно, по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве после консультаций между министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и России было принято совместное заявление о прекращении огня в гуманитарных целях с 10 октября 2020 года. Тем не менее, режим прекращения огня остается хрупким и нестабильным. В нарушение взятых на себя обязательств Азербайджан продолжает вести боевые действия на различных участках линии фронта. Мы надеемся, что азербайджанская сторона будет придерживаться режима прекращения огня и кровопролитие в зоне карабахского конфликта прекратится в ближайшие дни>, - говорится в послании президента РА.