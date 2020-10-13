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АрмИнфо.В рамках официального визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
В МИД Армении отметили, что к ним через видеосвязь присоединился французский сопредседатель Стефан Висконти.
Министр иностранных дел РА и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили оперативную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян подчеркнул, что, несмотря на совместное заявление на уровне министров о прекращении огня от 10 октября, Азербайджан до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства, продолжает широкомасштабные военные действия, преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре.
Глава армянского МИД особо подчеркнул необходимость внедрения верификационных механизмов на местах как важное средство обеспечения прекращения огня и укрепления этого режима.
Собеседники подвели итоги проделанной до сегодняшнего дня работы в рамках мирного процесса.
|Представитель МО Армении: За 14 дней войны азербайджанская армия так ничего и не добилась
|Президент Армении: Турция не может быть посредником или стороной переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе
|Президент Арцаха: Во всех районах Арцаха идет процесс создания отрядов ополченцев
|Иран поддерживает любую инициативу, которая остановит войну между Азербайджаном и Арменией
|Боррель поблагодарил Лаврова за его усилия по соглашению о прекращении огня в Карабахе
|По положению на текущий момент, в Степанакерте погибли 25 мирных жителей, свыше 100 получили ранения
|Вице-спикер Парламента Армении призвала замгенсека ООН по гуманитарным вопросам отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе
|Патрушев встретился с министром иностранных дел Армении
|Президент Армении проинформировал Эмомали Рахмона о событиях, связанных с Карабахом
|Мнацаканян на встрече с посредниками вновь подчеркнул необходимость внедрения верификационных механизмов на местах
|ВОЗ: Боевые действия в Карабахе способствовали распространению коронавируса
|Газета «Взгляд»: Кто и почему срывает перемирие в Карабахе
|Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Алиева и Пашиняна обеспечить полное выполнение московских договоренностей по прекращению огня
|Помпео: Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня
|Глава МИД Армении: Азербайджан, поддерживаемый Турцией, выбрал силовой путь урегулирования карабахского конфликта
|Армяно-американский политолог обратилась к народу Израиля
|Глава МИД Армении и Минские посредники приняли совместное заявление
|Глава МИД России и Верховный представитель ЕС обсудили Карабах
|"Всемирный армянский конгресс" обратился к главам стран - сопредседателей МГ ОБСЕ, G20 и международным организациям
|АО: Развязанная Азербайджаном война против Арцаха сопровождается повсеместным попиранием международных прав и норм
|Кадыров заявил о террористах то, что и требовалось доказать
|Арман Егоян: Необходимо спасти армян Арцаха от физического уничтожения
|Спецпредставитель президента России и советник главы МИД Армении обсудили положение христианских общин на Ближнем Востоке и в Северной Африке
|«Коммерсант»: Джихад за Карабах. Чем это грозит России?
|Микаел Мелкумян: Сейчас самый подходящий момент для признания Арцаха
|Еврейская община Армении призвала руководство Израиля прекратить поставки вооружения в Азербайджан
|Карабахский вопрос будет на повестке переговоров глав МИД России и Италии
|IRNA: Продолжение конфликта в Нагорном Карабахе может иметь последствия для безопасности региона и даже далеко за его пределами
|На территории Ирана разбился боевой дрон
|Араик Арутюнян: Закон "Об обороне" направлен на дальнейшее усиление защиты наших границ вместе с Армией обороны
|В Тбилиси опровергли причастность к транзиту военных грузов в Армению и Азербайджан
|Посол Армении рассказал министру информации Беларуси о ситуации в зоне карабахского конфликта
|Министерство образования: В результате агрессии Азербайджана более 24.000 детей в Арцахе лишились возможности посещать школу
|Минобороны России принимает активное участие в реализации инициатив РФ по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
|Армянский иранист считает ошибочным мнениe о желании Алиева установить перемирие
|В рейтинге <Глобальный индекс голода> Армения заняла 31 место
|Представитель Минобороны Армении рассказал военному атташе посольства Ирана о ситуации в зоне карабахского конфликта
|Армен Саркисян: Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе определённо есть, всем сторонам необходимо приложить усилия, чтобы это пресечь
|Бабаян: Сейчас в НКР решается судьба не только Арцаха, Армении и армянской государственности, но и будущий геополитический расклад сил
|Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа
|Galaxy инициировала приезд в Армению группы международных журналистов для освещения ситуации в Карабахе
|Глава МИД Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта с российскими экспертами и политологами
|Погосян: Армия обороны Арцаха ведет бои с азербайджанской армией и несколькими тысячами наемников-террористов
|Арам Саркисян: Алиев и Эрдоган поставили на кон собственную власть и потому идут ва- банк
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с проникновением наемников в город Гадрут
|Глава МИД Армении в Москве проводит встречу с минскими посредниками
|Аналитик: Боссом текущей войны против Арцаха и Армении является Нетаньяху
|Иран выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян вновь призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
|Всемирный фонд памятников считает неприемлемым намеренное уничтожение культурного наследия
|Эрдоган обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении за день выявлено 745 новых случаев коронавируса
|Азербайджан продолжает наносить удары по населенным пунктам Арцаха
|Высокий суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Минобороны Армении: С раннего утра противник перешел в наступление практически по всем направлениям фронта
|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
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