Вторник, 13 Октября 2020 17:49

АрмИнфо.В рамках официального визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

В МИД Армении отметили, что к ним через видеосвязь присоединился французский сопредседатель Стефан Висконти.

Министр иностранных дел РА и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили оперативную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян подчеркнул, что, несмотря на совместное заявление на уровне министров о прекращении огня от 10 октября, Азербайджан до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства, продолжает широкомасштабные военные действия, преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре.

Глава армянского МИД особо подчеркнул необходимость внедрения верификационных механизмов на местах как важное средство обеспечения прекращения огня и укрепления этого режима.

Собеседники подвели итоги проделанной до сегодняшнего дня работы в рамках мирного процесса.