Вторник, 13 Октября 2020 17:39

АрмИнфо. В первой половине текущего года развитие казахстанской экономики происходило в сложных внешнеэкономических условиях. Последствия пандемии COVID-19 привели к беспрецедентному сокращению глобальной деловой активности и объемов международной торговли. Об этом говорится в выпущенном сегодня «Макрообзоре» экономики Казахстана, подготовленном Евразийским Банком Развития.

В нем, в частности, говорится, что действие карантинных ограничений практически повсеместно выразилось в существенном ослаблении потребительского и инвестиционного спроса, что наряду с падением стоимости энергоносителей явилось фактором замедления инфляционных процессов. В этих условиях монетарные регуляторы как развитых, так и развивающихся стран заметно смягчили денежно-кредитную политику, а фискальные органы начали реализацию масштабных антикризисных пакетов помощи населению и бизнесу.

В июне-июле 2020 г. оперативные индикаторы сигнализировали о начале восстановления экономической активности в мире в условиях смягчения мер социальной изоляции и возобновления работы предприятий, в первую очередь сферы услуг. Данный процесс развивается постепенно и неоднородно, учитывая различия в эпидемиологической обстановке и масштабах государственной поддержки разных стран. Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, восстановление крупнейших мировых экономик будет длительным, их функционирование в 2020–2022 гг., скорее всего, будет происходить при неполной загрузке производственных мощностей, что обусловит сдержанный внешний спрос на казахстанский экспорт в среднесрочной перспективе.

Инфляционное давление из-за рубежа в таких условиях останется слабым. Цены на нефть под влиянием ослабленного мирового спроса в первом полугодии находились на пониженных уровнях, а ограничению масштаба их падения способствовало достижение в апреле соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Прогноз ЕАБР исходит из предположения об умеренном росте нефтяных котировок по мере восстановления глобальной экономической активности.

Экономика Казахстана в сложившихся условиях сократилась в январе — июне 2020 г. на 1,8% г/г. Действие внутренних санитарных ограничений, снижение внешнего спроса и трудности с транспортировкой, падение цен на нефть и замедление темпов ее добычи в рамках договоренностей ОПЕК+, рост неопределенности и ухудшение настроений бизнеса стали ключевыми факторами, влияющими на экономическую динамику.

В результате наблюдалось значительное сокращение потребительской и инвестиционной активности, а также доходов населения и бизнеса. Последствия пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время выразились в большей степени в циклическом экономическом спаде, хотя потенциальные темпы роста ВВП также снизились.

По нашим оценкам, отрицательный разрыв выпуска по итогам II квартала 2020 г. составил около 6–8%. Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение карантинных ограничений во второй половине текущего года и сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики сформируют условия для начала восстановления экономической активности.

Ожидается, что антикризисная поддержка государства в 2021 г. сохранится, последовательно снизятся объемы финансирования начиная с 2022 г., что смягчит негативное влияние пандемии на экономику. В результате, по нашей оценке, в 2020 г. ВВП снизится на 2,5%, а в 2021–2022 гг. начнется восстановительный рост — в среднем на 4,7% за год. Вместе с тем из-за повышенной неопределенности, социального дистанцирования, сдержанного внешнего спроса, ослабленной инвестиционной активности данный процесс будет длительным: возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021–2022 гг., а разрыв выпуска останется отрицательным на всем горизонте прогнозирования. Казахстанский тенге по итогам полугодия ослаб по отношению к ключевым мировым валютам.

Основное давление на него пришлось на вторую половину марта, когда вспышка коронавируса переросла в пандемию, а странам ОПЕК+ не удалось прийти к соглашению о продлении ограничений на добычу нефти. В мае-июне тенге частично отыграл утерянные позиции и укреплялся до отметки 397 тенге за доллар США, чему способствовали начало восстановления экономической активности внутри страны и за рубежом, а также рост нефтяных котировок. Во второй половине августа — начале сентября 2020 г. на региональных финансовых рынках повысилась волатильность из-за увеличения геополитических рисков, сохранение которых не позволит в полной мере реализовать потенциал укрепления национальной валюты. Коррекция курса к равновесному уровню ожидается в течение 2021 г. в условиях замедления темпов распространения коронавируса и нормализации геополитической обстановки.

Темп прироста индекса потребительских цен в первой половине текущего года несколько ускорился под влиянием эффекта переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на отдельные товары и удорожания плодоовощной продукции. К концу 2020 г. мы ожидаем увеличения инфляции до 7,1% г/г, главным образом вследствие обесценения национальной валюты и действия фискального импульса.

Значительно ограничивать инфляционные процессы в среднесрочной перспективе будет сдержанная экономическая активность внутри страны и за рубежом. В результате при стабилизации курсовой динамики темп прироста индекса потребительских цен замедлится до 5,6% г/г по итогам 2021 г. и далее останется в рамках целевого коридора (4–6%). Денежно-кредитная политика в первом полугодии была направлена на обеспечение макроэкономической стабильности в условиях превышения инфляцией целевых показателей, замедления роста экономики и резкого обесценения тенге. НБ РК провел шесть заседаний по вопросам монетарной политики, два из которых были внеплановыми. К концу первого полугодия базовая ставка составила 9,5%, что с учетом возросшего уровня инфляции указывает на стимулирующий характер денежно-кредитной политики.

По нашим оценкам, потенциал уменьшения индикатора в большей степени уже реализован, и до конца текущего года ставка сохранится на уровне 9,0%. Государственный бюджет в первой половине текущего года исполнен с дефицитом в размере 2,9% ВВП. Заметно увеличен объем расходов, что во многом объясняется реализацией двух пакетов антикризисной поддержки экономики, объем которых — около 6 трлн тенге (примерно 3,8% ВВП). Доходы в январе — июне 2020 г. сократились, в первую очередь из-за падения цен на углеводороды, уменьшения объемов их экспорта, а также сокращения внутренней деловой активности. В целом налогово-бюджетная политика носила стимулирующий характер и способствовала ограничению масштаба спада производства и спроса.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем постепенного ослабления фискального импульса по мере того, как будет уменьшаться объем поддержки экономики. Риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений и усиления санкционной риторики в отношении России, негативное влияние которых может транслироваться в экономику Казахстана через торговые и финансовые каналы.