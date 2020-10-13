Вторник, 13 Октября 2020 17:18

АрмИнфо.Боевые действия между Азербайджаном и армянскими силами в Карабахе способствовали распространению коронавируса на территории, сообщила ВОЗ 13 октября.

<Как мы неоднократно заявляли, COJVID - 19 не признает границ или линий>, - заявил на пресс- конференции официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич>, - слова которого приводит агентство <Франс Пресс>.

По его словам, мобилизация войск, перемещение населения увеличивает способность вируса распространяться. Он сказал, что ВОЗ продолжит оддерживать ответные меры на вирусы в странах и расширяет свои операции для удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения. ВОЗ заявила, что боевые действия нарушили и без того загруженные системы здравоохранения, и в обеих странах наблюдается рост передачи вируса.

Число новых зарегистрированных случаев заболевания в Армении за последние 14 дней увеличилось вдвое, а в Азербайджане за последнюю неделю число новых случаев увеличилось на 80%.