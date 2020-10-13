Вторник, 13 Октября 2020 17:03

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна незамедлительно предпринять шаги по полному выполнению обязательств сторон, в соответствии с московским заявлением от 10 октября, чтобы предотвратить катастрофические последствия для региона.

Как сообщили АрмИнфо в ОБСЕ, об этом говорится в сегодняшнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

При этом в заявлении сопредседатели с тревогой отмечают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Сопредседатели повторяют, что жертвы среди гражданского населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны немедленно выполнить гуманитарное прекращение огня, чтобы позволить возвращение останков, военнопленных и задержанных, и призывают стороны в срочном порядке согласовать верификационные механизм по контролю прекращения огня.

После бесед с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, сопредседатели работают со сторонами по существу политического урегулирования в Нагорном Карабахе с целью достижения решения путем переговоров", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Отметим, что несмотря на договоренности, достигнутые между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России об установлении режиме прекращения огня в гуманитарных целях в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые вступили в силу 10 октября в 12:00 по местному времени, противник продолжает провокации на разных участках передовой, в том числе нанося удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктурам. Омбудсмен Арцаха 11 октября сообщил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня погибло как минимум 5 мирных жителей Арцаха.