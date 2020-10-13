Вторник, 13 Октября 2020 16:40

АрмИнфо.<Как профессионал я хорошо понимаю значение и использование таких терминов, как геополитические, политические, стратегические и национальные интересы. Как человек, я не могу понять и молча принять преступления против человечности>.

Об этом говорится в размещенном на страничке в Фейсбук, открытом письме к гражданам Израиля военно-политического аналитика, сотрудника Центра Дэвиса российских и евразийских исследований Гарвардского университета Гаяне Новиковой.

В письме отмечается, что недалеко от Израиля развязана очередная война против человечества. <Многие из вас могут не знать о прямом участии своего государства в ней. Израиль участвует, обеспечивая непрерывную военную поддержку одной из сторон конфликта во время открытого военного противостояния.

Я имею в виду войну, развязанную Азербайджаном и полностью поддерживаемую Турцией и наемниками из Сирии и Ливии против Армении и непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах). Если для Армении и Арцаха это война за право армян на жизнь, то для Азербайджана все касается территории и амбиций его авторитарного руководства.

С раннего утра 27 сентября израильское высокотехнологичное военное оборудование для навигации и наблюдения помогает азербайджанским и турецким военным обстреливать армянские города, поселки, гражданские объекты и важную инфраструктуру ракетами и тяжелой артиллерией. Кроме того, израильские БПЛА дважды обстреляли ракетами собор Соорб Казанчецоц (Святого Всеспасителя) в городе Шуши.

Силы обороны Израиля сами не покупали у израильского производителя квазибаллистические ракетные установки LORA из-за их разрушительной силы. Однако это оружие было продано Азербайджану в 2018 году и использовалось против мирного населения Армении в продолжающейся войне.

Поддержка агрессора во время войны аморальна. Она еще более аморальна, если эта поддержка исходит от Израиля. Позвольте себе сослаться на то, что еврейский народ когда-то был на грани физического истребления. Армяне второй раз в своей истории столкнулись с подобной экзистенциальной угрозой.

Уважаемые израильтяне. Не выражая решительного протеста против продолжающихся поставок израильской высокотехнологичной военной техники в Азербайджан, вы ставите себя на одну плоскость с агрессорами, воюющими против моей страны и моего народа. Пожалуйста, примите во внимание свои моральные обязательства и прекратите участие Израиля в нагорно-карабахском конфликте>.