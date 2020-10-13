Вторник, 13 Октября 2020 16:02

АрмИнфо."Всемирный армянский конгресс" выступил с обращением к главам стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, G20 и международным организациям.

Как сообщает САР, в обращении "Всемирный Армянский Конгресс" с тревогой отметил, что руководство Азербайджана в союзе с членом НАТО - Турцией, 27 сентября 2020 года, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права и логику переговорного процесса, осуществило вероломное нападение на Нагорный Карабах и возобновило полномасштабную войну с использованием всех видов вооружений. Мировая армянская диаспора решительно осуждает данный факт агрессии.

Также подчеркивается, что боевые действия в условиях распространения глобальной угрозы пандемии, несмотря на соответствующие призывы Генерального секретаря ООН и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о недопустимости нарушения режима перемирия, свидетельствуют о безответственности политики властей Азербайджана.

В организации подчеркивают, что особенностью данной военной агрессии является факт азербайджано-турецкой военной коалиции с использованием многочисленных иностранных наёмников и боевиков международных террористических организаций стран Ближнего Востока и Азии.

"Целью коллективного агрессора является не решение карабахского вопроса, а оккупация армянских территорий с целью массового истребления армян Нагорного Карабаха, лишение их права жить на земле своих предков.

Турция, Пакистан и Афганистан оказывают прямое содействие Азербайджану в карабахском конфликте. Тысячи исламских наёмников и боевиков, участвующие в этой войне на стороне Азербайджана, способны интернационализировать конфликт и превратить Южный Кавказ в очередную зону региональной нестабильности и эпицентр международного терроризма.

Война против армян Карабаха, развязанная с лидирующим участием Турции, преследует далеко идущие геополитические амбиции Анкары, нацеленные на возрождение доктрины пантюркизма и реализацию планов неоосманизма, уничтожение <армянского клина> и установление собственного диктата на Кавказе и в Центральной Азии, что создаёт угрозу для физической и экзистенциальной безопасности Армении и Нагорного Карабаха, а также вступает в противоречие с интересами ведущих стран Евразии (Россия, Иран, Китай).

Ход боевых действий в Карабахе показывает, что ряд стран заняли безответственную позицию и своей политикой поощряли агрессора путём поставок смертоносных видов наступательного оружия и техники, а также обеспечивая транзит военных грузов в Азербайджан в условиях войны, тем самым поощряя политику пособничества международному терроризму.

В этой связи обращает на себя внимание деструктивная роль Израиля и Грузии, осуществлявшие массовые поставки вооружения и их транзит в Азербайджан. При этом власти Грузии, официально позиционируя себя в качестве приверженца демократии и якобы жертвы военной агрессии России, открыв военный транзит на Азербайджан, одновременно запрещали трафик гуманитарной помощи народу Армении, усугубляя блокаду обороняющейся стороне в карабахском конфликте.

Сегодня Нагорный Карабах и Армения оказались на передовом рубеже цивилизационной борьбы с международным терроризмом, где боевые формирования ИГИЛ вошли в состав регулярной армии Азербайджана и координируются членом НАТО Турцией. Превращение Азербайджана в логово международного терроризма несёт угрозу миру, региону и самому азербайджанскому обществу.

Мы приветствуем неоднократные призывы глав стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции) к конфликтующим сторонам о безоговорочном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и восстановлении переговорного процесса без предварительных условий.

Мы высоко ценим аналогичные призывы Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о прекращении войны и мирном урегулировании карабахского вопроса. Мы поддерживаем позицию стран мирового сообщества и международных институтов, адресно осудивших агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха (включая Францию, Канаду, Австрию, Швейцарию, Уругвай, Грецию, Кипр, Польшу, Нидерланды, а также международные организации - ЕС, ЕСПЧ, Лигу Арабских государств). Мы считаем, что борьба против сил международного терроризма является проблемой не только Нагорного Карабаха и Армении, чьи армии сегодня наносят достойный удар противнику, но и всего цивилизованного мира, международных институтов и права", отметили в Конгрессе.

В тоже время, ВАК подчеркнул, что во имя достижения мира и стабильности на Южном Кавказе недостаточно реакции международного сообщества в форме заявлений.

В этой связи ВАК призвал, в частности призвал:

"1. Принять резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха в союзе с Турцией и использованием международных террористических формирований.

2. Объявить Азербайджан зоной антитеррористической операции коалиции международных сил и потребовать немедленного вывода из пределов данной республики иностранных наёмников.

3. Осудить агрессивную политику властей Азербайджана за неоднократные нарушения режима перемирия и возобновление широкомасштабной войны против Нагорного Карабаха с использованием сил международного терроризма, а также применения запрещённых Конвенцией ООН от

01.08.2020 г. кассетных бомб против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

4. Ввести экономические и военные санкции в отношении агрессора Азербайджана за систематические преступления против гражданского населения Нагорного Карабаха, постоянные обстрелы мирных городов и населённых пунктов.

5. Заморозить счета семьи президента И. Алиева в зарубежных банках.

6. Исключить участие Турции в переговорном процессе по карабахскому урегулированию Минской группы ОБСЕ с учётом её односторонней и деструктивной позиции с угрозой применения в отношении данной страны международных санкций. 7. Призвать Грузию к прекращению транспортной блокады Армении, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

8. Создать международную антитеррористическую коалицию с мандатом ООН для борьбы с угрозой терроризма в регионе Южного Кавказа под контролем стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

9. Признать независимость Нагорно-Карабахской Республики и передать мандант на обеспечение безопасности над Карабахом одной из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ сроком на 30 лет, что станет эффективным средством принуждения агрессора к миру".

В заключении ВАК подчеркнул, что власти Азербайджана своей агрессивной политикой, направленной на физическое истребление армян, вновь показали всему миру невозможность вхождения Нагорного Карабаха в состав азербайджанского государства