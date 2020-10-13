Вторник, 13 Октября 2020 15:57

АрмИнфо.Широкомасштабная война, развязанная Азербайджаном против Арцаха утром 27 сентября, продолжается по сей день. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

При этом в заявлении АО НКР подчеркивается, что война сопровождается повсеместным попиранием азербайджанской стройной международного гуманитарного права, международномого права в области прав человека, многочисленных норм и принципов обычного международного права (Всеобщая декларация прав человека, основные права человека, Конвенция от 12 августа 1949 года, Международная конвенция по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, международное обычное право и т. д.).

"Вместе с тем, чтобы скрыть или оправдать свои военные преступления, а также подготовить почву для новых нападений на мирное население, военно-политическое руководство Азербайджана прибегло к пропаганде дезинформации, обвиняя в вымышленных деяниях не только военно-политическое руководство Арцаха, но и власти Армении. Карабахец полон решимости всеми силами защищать безопасность своей родины, своего народа, а также привлечь военно-политическое руководство Азербайджана к ответственности за совершенные военные преступления, и политику по превращению нашего региона в очаг международного терроризма", - отмечается в заявлении АО НКР.