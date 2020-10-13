Вторник, 13 Октября 2020 15:55

АрмИнфо. Ликвидированные в ходе спецоперации в Октябрьском районе Грозного террористы приехали в Чечню из Сирии для проведения терактов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

"Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов", - написал Кадыров