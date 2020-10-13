Вторник, 13 Октября 2020 15:53

АрмИнфо. Необходимо сейчас спасти армян Арцаха от физического уничтожения или депортации путем их признания субъектом международного права со статусом. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции «Мой шаг» Арман Егоян.

Он подчеркнул, что сама суть конфликта изменилась. «Иногда возникают случаи, когда у субъектов международного права нет четких границ в территориальном плане. Но все что происходит, противоречит международному праву. Нельзя бомбить мирное население, инфраструктуру, также нельзя использовать запрещенные кассетные боеприпасы»,- подчеркнул депутат.

Егоян отметил, что недавно участвовал в заседании политической комиссии Ассамблеи Франкофонии в дистанционном формате, на котором подробно представил ситуациию. Также в Евронесте мы рассказали о сложившейся ситуации, впереди нас ждет сложенная работа, но ее результаты уже заметны. Люди начали понимать, что это не просто территориальный конфликт, это борьба за выживание»,- подчеркнул депутат.

Также он подчеркнул, что международное признание независимости Арцаха сильно не изменит ситуацию. «Сейчас нам нужно, чтобы хотя бы несколько стран признали независимость Арцаха. Фактические, если другие страны начнут признавать его независимость, то Арцах начнут посещать различные высокопоставленные делегации, а также будут созданы механизмы сотрудничества, какие имеются у нас с Арцахом, то это станет огромным прогрессом»,- заявил Егоян.

Депутат подчеркнул, что есть разные уровни признания, и вовсе не обязательно, чтоб прямо сейчас было признание независимого государства, открылось посольство и многое другое, это заключительный этап.

«Сейчас идет процесс признания борьбы Арцаха за существование, данный процесс уже незаметно начался. Иного пути нет или мир должен сказать: любое государство может делать все, что угодно на своей так называемой международной признанной территории», - заключил Егоян.