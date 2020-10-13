Вторник, 13 Октября 2020 14:34

АрмИнфо.Сейчас самый подходящий момент для признания Арцаха. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян. Депутат подчеркнул, что более удачного момента для признания Арцаха может и не быть.

<Сейчас ситуация накаляется, это геноцид и этническая чистка. Чего еще нам надо ждать, чтобы признать независимость Арцаха? Чего мы избегаем? В ближайшие 10 дней мы должны приложить все усилия, чтобы любая страна признала независимость Арцаха>, - сказал депутат.

Также Мелкумян коснулся вчерашних выступлений армянских депутатов в ПАСЕ. <Мы заявляли, что это не просто военные операции под руководством Турции, они имеют несколько особенностей.

Во-первых, это позорное нападение на мирное население, а также бомбежки памятников культуры. Я впервые подчеркнул, что здесь очевидно участие Турции, которое уже 30 лет не было столь явственным. Это тотальное проявление международного терроризма, и у нас есть доказательства. В конце я подчеркнул, что одной из гарантий безопасности армянского народа, проживающего в Арцахе, является признание его независимости>, - подчеркнул Микаел Мелкумян.

По словам депутата от ППА, различные делегации в ПАСЕ настроены против участия Турции в войне с Арцахом. <Одно из заявлений могло быть немного резким, другое - дипломатичным, но в основном все против участия Турции в войне с Арцахом>, - заключил Мелкумян.