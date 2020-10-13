Вторник, 13 Октября 2020 14:29

АрмИнфо.Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта будет на повестке переговоров глав МИД России и Италии.

Так согласно сообщению МИД РФ, 14 октября состоятся переговоры главы МИД ФР Сергея Лаврова и министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо, который прибудет в Москву для участия в XVII заседании Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (Экономсовет).

"В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств будет обсужден широкий спектр вопросов международной повестки, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в сфере международной безопасности с упором на тематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Особое внимание предполагается уделить отношениям России с ЕС, ситуации на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе, урегулированию в Ливии и Сирии. Кроме того, стороны затронут взаимодействие в рамках <Группы двадцати> с учетом председательства Италии в этой организации в 2021 году", - говорится в сообщении МИД РФ.