Вторник, 13 Октября 2020 14:14

АрмИнфо.Продолжение конфликта в Нагорном Карабахе может иметь последствия для безопасности региона и даже далеко за его пределами, - говорится в редакционной статье иранского государственного информационного агентства IRNA.

<Армения и Азербайджан в конечном счете договорились о прекращении огня в свете российских миротворческих усилий. Если неустойчивое перемирие будет продолжаться без всеобъемлющего международного плана, конфликт и гуманитарный кризис могут охватить весь регион> - предупреждает IRNA.

<У каждой из сторон нагорно-карабахского конфликта были свои причины не отступать. Азербайджан основывал свои аргументы на принципе суверенитета, а Армения основывала свои аргументы на вопросе защиты прав этнически армянского народа, проживающего в этом районе>, - отмечается в сообщении.