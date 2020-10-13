Вторник, 13 Октября 2020 14:06

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что подписал законопроект о внесении изменений в закон НКР "Об обороне", который сегодня был единогласно принят парламентом.

"Данный закон представлен в Национальное собрание по моей инициативе и будет регламентировать участие ополченцев в вооруженной обороне нашей республики на добровольной основе.

Необходимость принятия закона исходит из сложившейся военной? ситуации и преследует цель, наряду с Армией обороны, еще более укрепить защиту наших границ. В развязанной врагом войне против нас участвует как Турция, так и тысячи наемников-террористов.

В этот решающий момент святой отечественной воины еще раз обращаюсь к нашему народу с призывом сплотиться и приложить все усилия для достижения окончательной? победы. Для того, чтобы разбить позвоночник врага и отбросить его за наши границы, важно индивидуальное участие каждого из вас.

Мы победим и для будущих поколении обеспечим мирную и безопасную жизнь на собственной земле и на родине. За дело:",- заключил Арутюнян