Вторник, 13 Октября 2020 14:04

АрмИнфо. Транзит грузов военного назначения через территорию Грузии в Армению и Азербайджан запрещен, воздушное пространство открыто лишь для самолетов, выполняющих рейс в гуманитарных и коммерческих целях. Об этом, как передает ТАСС, 13 октября заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

"Мы еще раз хотим заявить, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется. Согласно документации, которая есть у Грузии, полеты, которые осуществляются в воздушном пространстве Грузии, носят лишь гуманитарный и гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба МИД слова Дарсалии.

Дипломат также добавил, что Грузия по-прежнему выполняет свои международные обязательства, связанные с пропуском гуманитарных грузов по воздушному коридору, однако, в случае если какой-либо перевозчик будет злоупотреблять этим, реакция республики будет соответствующей и нарушитель ответит в соответствии с международным правом.

Совбез Грузии 3 октября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе принял решение о временной приостановке выдачи разрешений на транспортировку грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан. Несмотря на это, время от времени в социальных сетях появляется информация о переброске военных грузов гражданскими самолетами через Грузию.