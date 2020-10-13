Вторник, 13 Октября 2020 13:56

АрмИнфо.В результате широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном при активной поддержке Турции, более 24 тысяч детей в НКР лишились возможности посещать школу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно источнику, несмотря на свои международные обязательства, Азербайджан продолжает обстреливать даже учебные заведения оружием, запрещенным международным правом. В результате военной агрессии пострадали более 10 школ, а также ряд корпусов детских садов и вспомогательных построек. Из-за азербайджанской агрессии тысячи детей лишены возможности посещать детские сады, молодежь не продолжает обучение в вузах.

Напомним, что, отвечая на письма министра образования и науки Армении Араика Арутюняна, ЮНЕСКО выразила глубокую озабоченность эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта.

ЮНЕСКО также призвала воздержаться от нападений на детей, учителей, образовательному персоналу и школам, а также обеспечить право на образование на основе принципов Декларации о безопасных школах.