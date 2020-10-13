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АрмИнфо.В результате широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном при активной поддержке Турции, более 24 тысяч детей в НКР лишились возможности посещать школу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
Согласно источнику, несмотря на свои международные обязательства, Азербайджан продолжает обстреливать даже учебные заведения оружием, запрещенным международным правом. В результате военной агрессии пострадали более 10 школ, а также ряд корпусов детских садов и вспомогательных построек. Из-за азербайджанской агрессии тысячи детей лишены возможности посещать детские сады, молодежь не продолжает обучение в вузах.
Напомним, что, отвечая на письма министра образования и науки Армении Араика Арутюняна, ЮНЕСКО выразила глубокую озабоченность эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта.
ЮНЕСКО также призвала воздержаться от нападений на детей, учителей, образовательному персоналу и школам, а также обеспечить право на образование на основе принципов Декларации о безопасных школах.
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|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с проникновением наемников в город Гадрут
|Глава МИД Армении в Москве проводит встречу с минскими посредниками
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|Иран выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян вновь призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
|Всемирный фонд памятников считает неприемлемым намеренное уничтожение культурного наследия
|Эрдоган обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении за день выявлено 745 новых случаев коронавируса
|Азербайджан продолжает наносить удары по населенным пунктам Арцаха
|Высокий суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Минобороны Армении: С раннего утра противник перешел в наступление практически по всем направлениям фронта
|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Степанакерт: Турция всеми средствами стремится предотвратить осуществление соглашения по гуманитарному перемирию при посредничестве РФ
|Глава МИД Армении не исключил обращения в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД ЕС призвали стороны карабахского конфликта к соблюдению договоренностей о прекращении огня
|Вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян встретился с Временным Поверенным в делах Беларуси в Армении
|Париж осудил нарушение договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|В Совете Европы распространено 2 официальных документа, представленных со стороны МИД и Омбудсмена Арцаха
|МО: Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта
|Рассекречена очередная запись, доказывающая присутствие сирийских наемников в составе азербайджанской армии
|Председателем Конституционного суда избран Арман Диланян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 13 октября
|Лавров: Турция подтвердила поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Посол: Предпринимаются очень активные усилия лично президента РФ для того, чтобы столкновения прекратились
|Лавров и Мнацаканян высказались за скорейшее внедрение верификационных механизмов в Карабахе
|Самвел Карапетян выделил еще 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных программ
|Карабах готов к выполнению гуманитарной миссии
|В СК Армении возбуждены уголовные дела по факту терроризма и вандализма в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эдуард Шармазанов: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Премьер-министр Армении проводит встречу с аккредитованными в республике послами
|Лавров: Считаем неправильным затягивать с возобновлением политических переговоров по Карабаху
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
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