Вторник, 13 Октября 2020 13:46

АрмИнфо.Минобороны России обеспокоено информацией о переброске в Нагорный Карабах боевиков с Ближнего Востока. Об этом накануне в ходе переговоров по телефону глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил турецкому коллеге Хулуси Акару, сообщило Минобороны РФ.

"Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Данная озабоченность в ходе состоявшихся вчера переговоров по телефону была доведена министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу главе военного ведомства Турецкой Республики Хулуси Акару", - говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

В ведомстве заявили, что Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

"Главной целью данной работы, включая проводимые министром обороны РФ Сергеем Шойгу переговоры со своими коллегами из различных стран, является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе", - отмечается в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило о переговорах по телефону Шойгу и Акара. "Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии", - говорится в сообщении Минобороны РФ. На прошлой неделе на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях с полудня 10 октября. Однако, перемирие так и не вступило, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.