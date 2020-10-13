Вторник, 13 Октября 2020 13:43

АрмИнфо. Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян в ходе встречи с новоназначенным военным атташе посольства Ирана в РА полковником Бахманом Садегиным представил ситуацию, созданную в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Айвазян также сообщил о ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Стороны также коснулись влияния на региональную безопасность и стабильность вовлеченности в конфликт третьей стороны и наемных террористов.