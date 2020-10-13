Вторник, 13 Октября 2020 12:47

АрмИнфо. Боевики, ликвидированные сегодня в Грозном, могли прибыть из-за рубежа, проводились оперативные мероприятия по их поимке. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.

"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", - написал Кадыров.

По словам руководителя республики, в определении местоположения террористов также помогли местные жители, "которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений".

Кадыров добавил, что боевики планировали теракты на территории республики. "Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", - написал Кадыров.

Между тем, как считают независимые аналитики, активизация террористов в Чечне может быть связана с ситуацией в Нагорном Карабахе и попытками азербайджано-турецкого тандема, привлекшего на карабахскую войну тысячи боевиков, в пику России, приступить к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе.