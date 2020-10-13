Вторник, 13 Октября 2020 12:43

АрмИнфо. По инициативе группы компаний Galaxy и по приглашению ее основателей в Армению прибыли представители ведущих западноевропейских СМИ.

Согласно сообщению компании, из Еревана журналисты отбыли в Арцах для освещения событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"В течение 5 дней, представители одного десятка телеканалов, печатных и сетевых СМИ освещали события на передовой, представляя официальную позицию армянской стороны, пересказывая истории арцахцев и записывая военные преступления турецко- азербайджанской стороны", - сообщили в компании.

Также отмечается, что СМИ прибыли из Франции, Бельгии, Италии, Испании, Греции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Также ожидается прибытие новых групп. При этом в компании не стали сообщать какие СМИ прибыли и имена журналистов с целью защиты их от возможной вражеской агрессии. При этом также отмечается, что визит был организован при тесном взаимодействии с действующей в Брюсселе организацией "Европейские друзья Армении" (EuFoA), при соблюдении этических правил и политики этой структуры.

Соучредитель группы компаний Galaxy и председатель совета директоров Ucom Гурген Хачатрян отметил, что сегодня боевые действия идут и на информационном поле, и противник пытается ввести мировую общественность в заблуждение. "Мы полны надежды, что благодаря публикациям приглашенных журналистов международное сообщество будет знать правду о событиях, будет соприкасаться с действительностью и человеческими историями", - сказал Хачатрян.