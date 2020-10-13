Вторник, 13 Октября 2020 12:22

АрмИнфо.В рамках официального визита в Москву, министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян провел закрытую дискуссию-встречу с российскими экспертами и политологами в агентстве РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были затронуты различные вопросы, касающиеся региональных и международных процессов. В центре дискуссии была ситуация, сложившаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта в результате широкомасштабной агрессией, развязанной Азербайджаном при активном вмешательстве Турции.

Мнацаканян обратил внимание присутствующих на незаконные методы ведения войны военно-политическим руководством Азербайджана, которые сопровождаются грубыми нарушениями международного права.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями относительно методов действий внерегиональных игроков на Южном Кавказе, которыми осуществляется попытка изменить региональный баланс и восприятие безопасности. В этом контексте армянский министр обратил внимание участников на деструктивную политику Турции, направленную на разжигание региональной нестабильности путем вовлечения иностранных вооруженных террористов и экстремистских групп в боевые действия.