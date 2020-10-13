Вторник, 13 Октября 2020 12:18

АрмИнфо.Армия обороны ведет тяжелые бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Об этом заявил пресс- секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

"Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра вновь начал широкомасштабные военные действия по всему периметру передовой. Из артиллерийского оружия обстреливаются также мирные населенные пункты.

В активных боевых действиях вместе с армейскими подразделениями с азербайджанской стороны принимают участие несколько тысяч наемников-террористов. Армия обороны ведет тяжелые бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы причинить большие потери вооруженному до зубов врагу и обеспечить победу в этой отечественной войне", - отметил Погосян.