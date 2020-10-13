Вторник, 13 Октября 2020 12:09

АрмИнфо.На фоне невозможности решения задач, поставленных Алиевым перед азербайджанской армией, участие в переговорном процессе обрастает для него все большей и большей актуальностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии <Республика> Арам Саркисян.

"Думаю, что с целью сохранения лица Ильхама Алиева должны быть достигнуты определенные договоренности. На мой взгляд, звонки президента РФ Алиеву и Пашиняну с призывами начать переговоры в числе всего прочего содержали и сценарий договоренностей с целью сохранения лица", - заметил он.

Саркисян выразил полную убежденность в попытке задействования Москвой и остальным цивилизованным миром гуманитарного подхода в отношении погибших военнослужащих и военнопленных в качестве основы будущих переговоров. По его оценкам, невозможность иного разрешения проблемы кроме как посредством переговоров осознал уже даже Азербайджан. "Буквально на днях Алиев сам признал неизменность формата МГ ОБСЕ в разрешении карабахской проблемы", - подчеркнул он.

10 октября с 12:00 на основе договоренностей достигнутых в Москве главами МИД Армении и Азербайджана вступил в силу, объявленный из гуманитарных соображений, режим прекращения огня. Одним из пунктов договоренностей является готовность сторон к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования исключительно в рамках МГ ОБСЕ. Тем не менее, атаки азербайджанской армии продолжаются. Причем, не только на всех направлениях линии фронта в Арцахе, но и посредством БПЛА в направлении территории Армении.

Оценивая Алиева и Эрдогана в одном диктаторском ключе, армянский политик подчеркнул, что мир уже давно воспринимает обоих как неуправляемых, лживых и выдающих себя за неадекватных султанов. При этом, подобной бесноватостью оба пытаются решать самые различные проблемы. На этом фоне, международное сообщество, согласно Саркисяну, все еще не решило, что для него важнее: деньги, нефть или удары по противнику чужими руками или же мир, демократия и права человека.

Меж тем, по его оценкам, уже сегодня мир напрямую столкнулся с последствиями неопределенности собственной позиций. Так же как столкнулся с аналогичной проблемой, с человеком, идущим аналогичным путем, в 30-40-х гг. прошлого века. И тогда мир заплатил большую цену за то, что не пресек в самом зародыше распространение коричневой заразы.

"Сегодня мир должен учитывать опыт прошлого. Политики из США, Германии и других центров силы на основе собственных расчетов пытаются решать проблемы в регионе посредством Турции. Однако, Турция уже вышла из под их контроля и, соответственно, становится проблемой и для них. На эрдогановскую Турцию сегодня не могут положиться ни США, ни союзники по НАТО, ни, тем более, Россия", - убежден он.

По оценкам политика, в Москве уже осознали стремление Турции закрепиться на Кавказе, положив здесь конец российскому влиянию. Осознали стремление развалить ОДКБ, выведя оттуда тюркоязычные государства. В этом контексте, ужесточение позиции Москвы в отношении Анкары, представляется, неминуемым.

Меж тем, Алиев и Эрдоган, поставили на кон собственную власть и потому идут ва-банк. В этом свете, согласно Саркисяну, для них крайне важно достичь хотя бы небольшого успеха в боевых действиях с армянской армией. После чего уже можно будет остановить боевые действия. В этом свете, Армении и Арцаху, по его оценкам, также необходимо приложить максимальные усилия с целью развеять в прах алиевско-эрдогановские планы.