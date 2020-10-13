Вторник, 13 Октября 2020 11:50

АрмИнфо.Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"В нашем регионе есть необходимые возможности для решения проблем и обеспечения мира и безопасности. Переговоры Москвы с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении являются хорошим признаком потенциала независимых региональных держав. Иран готов содействовать процессу установления мира и стабильности в соответствии с международным правом", - написал Ваези в своем Twitter.

"Мы благодарим Россию за ее посреднические усилия и приветствуем прекращение огня и окончание войны. Мы надеемся, что мирные переговоры начнутся как можно скорее и что результаты переговоров будут соответствовать международно признанным правам двух стран, с тем чтобы они не привели к новой войне", -добавил он, передает ИРНА.

Отметим, что несмотря на договоренности, достигнутые между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России об установлении режиме прекращения огня в гуманитарных целях в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые вступили в силу 10 октября в 12:00 по местному времени, противник продолжает провокации на разных участках передовой, в том числе нанося удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктурам. Омбудсмен Арцаха 11 октября сообщил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня погибло как минимум 5 мирных жителей Арцаха.