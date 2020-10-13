Вторник, 13 Октября 2020 11:49

АрмИнфо.Азербайджан осуществил нападение на Нагорный Карабах вопреки принципу, согласно которому применение силы или угрозы силой в контексте урегулирования карабахского конфликта неприемлемо, что, по сути, является одним из международно признанных принципов, лежащих в основе урегулирования карабахского конфликта.

Об этом накануне на встрече с руководителями дипломатических ведомств и международных организаций, аккредитованных в Армении, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена. <Хочу обратить внимание всех нас на то, что боевые действия начались как продолжение совместных турецко-азербайджанских военных учений. Участие Турции и подстрекательство войны, думаю, является и публичным. Причем, это доказывается не только теми обоснованиями, которые мы передали нашим партнерам, но и самими публичными заявлениями. И по сей день Турция продолжает участвовать в боевых действиях>, - отметил глава армянского правительства.

Он подчеркнул, что Турция завербовала в Сирии наемников и членов террористических группировок и на собственном воздушном транспорте доставила их в зону конфликта. <Почему 100 лет спустя Турция пришла на Южный Кавказ? По нашим оценкам, для того чтобы продолжить политику геноцида армянского народа. Но еще раз хочу подчеркнуть, что цель этой политики не эмоциональная или не в контексте, так сказать, исторического реванша, а очень практическая. Для меня однозначно, что это часть экспансионистской политики Турции, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути Турции на восток, на север, на юго-восток. И происходящее нужно рассматривать в контексте политики Турции в Средиземноморье, в Сирии, в Ираке, в отношениях с Грецией, в отношениях с Кипром. И это однозначно политика, направленная на восстановление турецкой империи>, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что военные действия и их характер еще раз показали, что армянский народ, армяне, армяне Нагорного Карабаха находятся в экзистенциальной опасности. <И если сопоставить политику бомбардировок населенных пунктов Карабаха с политикой ненависти, которая развивается в Азербайджане за последние 15 лет, становится очевидно, что официальная политическая цель Азербайджана - истребление армян, по крайней мере, в Нагорном Карабахе. И я считаю, что самым главным символом этого является дело Рамиля Сафарова, детали которого, надеюсь, вам известны. По сути, мы очень близки к гуманитарному кризису в зоне нагорно- карабахского конфликта, если не сказать, что мы уже столкнулись с гуманитарным кризисом. По нашей оценке, единственным эффективным способом предотвращения этого гуманитарного кризиса может быть: во-первых, официальная констатация вышеуказанных фактов со стороны международного сообщества; и, наконец, признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, вплоть до признания независимости Нагорного Карабаха. Я также хочу коснуться утверждений азербайджанской стороны о том, что армянская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана и так далее. Армия обороны Нагорного Карабаха принимала решения о действиях в каком-либо направлении только после того, как становилось ясно, что невозможно другим способом остановить обстрел Степанакерта и других населенных пунктов. Все вы знаете, что после публичного призыва президента Российской Федерации Владимира Путина было принято заявление министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России о прекращении огня, и Азербайджан не соблюдает прекращение огня. Прекращение огня должно было вступить в силу 10 октября в 12:00. До вступления де-юре в силу прекращения огня Азербайджан вел интенсивные боевые действия, что де-юре не входит в логику нарушения этого заявления о прекращении огня. Однако в 12:00 часов прекращение огня должно было вступить в силу, в 12:05 Азербайджан начал атаку на территорию Нагорного Карабаха, сделав попытку захвата города Гадрут. В настоящий момент в районе Гадрута идут боевые действия, и силы Армии обороны Нагорного Карабаха пытаются вытеснить диверсионные группы, которые пытались захватить Гадрут>, - заметил Никол Пашинян.

По его словам, на данный момент ситуация напряженная, особенно в южной части, и фактически нет прекращения огня. Армения четко заявила о приверженности соблюдению режима прекращения огня в соответствии с заявлением, мы намерены соблюдать перемирие, мы привержены этим намерениям. Т.е. прекращение огня и гуманитарные действия, начало переговорного процесса в неизменном формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ".

В ходе встречи руководителям дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций был представлен видеоматериал о военных операциях, проводимых Азербайджаном против мирных населенных пунктов Нагорного Карабаха и гражданской инфраструктуры. После представления видеоматериала премьер-министр обратил внимание на тот факт, что на этих кадрах не видно не только никакой военной инфраструктуры, но и ни одного военного, что доказывает, что это осознанные удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. "Моя оценка однозначна: в этой войне армянский народ пытается противостоять развязанному против него геноциду", - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона как лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые прилагают искренние усилия для прекращения насилия, а также администрацию США и президента Дональда Трампа. "Мы ожидаем, что страны-сопредседатели продолжат свои усилия, и мы готовы быть конструктивными в этом процессе. Однако мы считаем, что возобновление переговорного процесса должно происходить в соответствии с логикой, заложенной в московском заявлении", - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения также поблагодарил канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, канцлера Австрии, президента Исламской Республики Иран, с которыми провел телефонные разговоры и обменялся мнениями по ситуации.

Премьер-министр также высоко оценил позицию премьер-министров России, Казахстана и Белоруссии в рамках состоявшегося 9 октября в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, которые в этой ситуации посчитали важным приехать в Ереван и принять участие в заседании.

Никол Пашинян поблагодарил всех партнеров, проявивших активную заинтересованность в установлении мира и стабильности в регионе.