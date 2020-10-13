Вторник, 13 Октября 2020 11:45

АрмИнфо. По данным на 11:00 13 октября, в Армении выявлено 745 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 57.566 случаев коронавируса, выздоровели 46.318 человека, скончались 1032, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 308 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 9.908 пациентов.