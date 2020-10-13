Вторник, 13 Октября 2020 11:44

АрмИнфо.Азербайджан продолжил наносить удары по населенным пунктам Арцаха, нарушая режим прекращения огня, объявленный 10 октября в гуманитарных целях.

Как сообщает пресс-служба МЧС Арцаха, ночью было неспокойно в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт. "Ночью обстреливались гражданские объекты. В Мартакерте сгорела одна квартира. Жертв и раненых нет", - отмечается в сообщении МЧС НКР.

Стоит также отметить, что ранее представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян опроверг сообщения азербайджанской стороны об обстреле ВС АО НКР районов АР.

Ованнисян подчеркнул, что армянская сторона строго соблюдает режим прекращения огня в гуманитарных целях.