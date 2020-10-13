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АрмИнфо.Азербайджан продолжил наносить удары по населенным пунктам Арцаха, нарушая режим прекращения огня, объявленный 10 октября в гуманитарных целях.
Как сообщает пресс-служба МЧС Арцаха, ночью было неспокойно в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт. "Ночью обстреливались гражданские объекты. В Мартакерте сгорела одна квартира. Жертв и раненых нет", - отмечается в сообщении МЧС НКР.
Стоит также отметить, что ранее представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян опроверг сообщения азербайджанской стороны об обстреле ВС АО НКР районов АР.
Ованнисян подчеркнул, что армянская сторона строго соблюдает режим прекращения огня в гуманитарных целях.
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|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с проникновением наемников в город Гадрут
|Глава МИД Армении в Москве проводит встречу с минскими посредниками
|Аналитик: Боссом текущей войны против Арцаха и Армении является Нетаньяху
|Иран выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян вновь призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
|Всемирный фонд памятников считает неприемлемым намеренное уничтожение культурного наследия
|Эрдоган обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении за день выявлено 745 новых случаев коронавируса
|Азербайджан продолжает наносить удары по населенным пунктам Арцаха
|Высокий суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях
|Минобороны Армении: С раннего утра противник перешел в наступление практически по всем направлениям фронта
|Минобороны РА: Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня - ложь
|Генсек ООН продолжает призывать стороны карабахского конфликта к соблюдению московских договоренностей по прекращению огня
|Музыка гениального Комитаса в стенах разрушенного храма
|В Москве обсуждена ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Степанакерт: Турция всеми средствами стремится предотвратить осуществление соглашения по гуманитарному перемирию при посредничестве РФ
|Глава МИД Армении не исключил обращения в ОДКБ в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД ЕС призвали стороны карабахского конфликта к соблюдению договоренностей о прекращении огня
|Вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян встретился с Временным Поверенным в делах Беларуси в Армении
|Париж осудил нарушение договоренностей о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|В Совете Европы распространено 2 официальных документа, представленных со стороны МИД и Омбудсмена Арцаха
|МО: Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта
|Рассекречена очередная запись, доказывающая присутствие сирийских наемников в составе азербайджанской армии
|Председателем Конституционного суда избран Арман Диланян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 13 октября
|Лавров: Турция подтвердила поддержку московским договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Посол: Предпринимаются очень активные усилия лично президента РФ для того, чтобы столкновения прекратились
|Лавров и Мнацаканян высказались за скорейшее внедрение верификационных механизмов в Карабахе
|Самвел Карапетян выделил еще 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных программ
|Карабах готов к выполнению гуманитарной миссии
|В СК Армении возбуждены уголовные дела по факту терроризма и вандализма в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эдуард Шармазанов: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Премьер-министр Армении проводит встречу с аккредитованными в республике послами
|Лавров: Считаем неправильным затягивать с возобновлением политических переговоров по Карабаху
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Читать больше
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