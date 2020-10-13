Вторник, 13 Октября 2020 10:31

АрмИнфо.Высокий суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану, аргументировав свое решение "отсутствием доказательств, оправдывающих слушание о том, использовалось ли оно для военных преступлений против Армении", пишет JPost.

При этом издание отмечает, что в случае Малайзии Высокий суд отклонил аналогичную петицию, но провел достаточно бурные слушания. Однако в этом случае судья Йосеф Элрон сказал, что в ходатайстве не было основных доказательств, чтобы провести слушание.

При этом источник пишет, что постановление не препятствует представлению повторного ходатайства с более исчерпывающими доказательствами.

"На данном этапе неясно, можно ли собрать достаточные доказательства, как в случае с Малайзией", сказал адвокат по правам человека Итай Мак.

Отмечается, что в случае с Малайзией, Высокий суд признал, что Израиль продавал Малайзии оружие, которое, вероятно, использовалось для военных преступлений, но теме не менее, отклонил ходатайство о запрете либо потому, что Израиль хотел без шума прекратить продажу оружия, либо из-за засекреченных предполагаемых интересов национальной безопасности.

Мак сказал, что призывает Израиль прекратить продажу оружия Азербайджану из соображений морали, но у него не было достаточных доказательств для подачи ходатайства. Его подал активист Эли Джозеф, объявивший голодовку по этому поводу.

Джозеф представил новостные сообщения о том, что 60% оружия в Азербайджане поступает из Израиля, и свидетельства потенциальной воздушной доставки оружия в Азербайджан за несколько дней до того, как разразился нынешний конфликт в Карабахе.

Он также представил информационные сообщения и отчет Amnesty International с доказательствами того, что Азербайджан использует израильские беспилотники для убийства армян. Однако почти ничто из того, что представил Джозеф, не доказывает, что израильское оружие было использовано против армян для совершения военных преступлений, сказал судья. По его словам, в лучшем случае это доказывает, что израильское оружие было продано Азербайджану, что может означать, что оно хранится на складе или в резерве только в оборонительных целях.

По словам Мака, он напрямую обратился к правительству с просьбой прекратить любые продажи в Азербайджан на основании более общих свидетельств азербайджанских официальных лиц.

"В Азербайджане опубликованы кадры израильских моделей беспилотных летательных аппаратов, в том числе наступательных БПЛА и БПЛА-камикадзе. В 2015 году азербайджанские солдаты были на параде с винтовками Tavor израильского производства. Кроме того, в сентябре 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил завод, производящий израильские модели дронов-камикадзе. На встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Алиев сказал, что Израиль согласился продать Азербайджану оборонное оборудование на сумму почти 5 миллиардов долларов. Кроме того, министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показан израильский БПЛА, летящий на долю секунды мимо турецкого боевого БПЛА.

Более того, заявление политического советника Алиева и другие видеозаписи дронов- камикадзе могут быть доказательством их использования против Армении", - констатировал Мак.

"История продажи израильского оружия Азербайджану связана со сложной геополитикой, связанной с Ираном, с которым он граничит, и потребностями Израиля в нефти.

Судья также потребовал возмещения судебных издержек в размере 1500 шекелей за подачу ходатайства, указав, что она была подана преждевременно и без достаточного исследования", -пишет издание.

Стоит также заметить, что армянская сторона неоднократно демонстрировала фактические данные об использовании израильского вооружения против армянского мирного населения. Кроме того, официальный Ереван выразил протест в связи с продолжающимися поставками вооружения Азербайджану на фоне боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Ереван также отозвал своего новоназначенного посла в Израиле для консультаций.

В Израиле, всего лишь, выразили сожаление отзывом армянского дипломата, продолжая молча интенсивные поставки оружия Баку.