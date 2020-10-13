Вторник, 13 Октября 2020 10:03

АрмИнфо.С раннего утра противник практически по всем направлениям линии карабахско-азербайджанского фронта перешел в наступление. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Он также опроверг обвинения азербайджанской стороны о том, что якобы армянские вооруженные силы открыли огонь по Тартары. Ованнисян подчеркнул, что этой очевидной ложью противник готовит почву для очередного нападения на гражданские населенные пункты.

Меж тем, в Армии обороне Арцаха проинформировали, что в течении ночи сравнительно стабильная напряженность на передовой оставалась неизменной.

"С утра, противник начал действия в южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях, сопровождаемые ракетно-артиллерийским огнем. Противник особо активен на северо-восточном участке фронта.

Передовые подразделения АО НКР для пресечения огня противника и нарушения его планов, предпринимают соразмерные действия по всем направлениям, держа под контролем оперативно-тактическую ситуацию", - говорится в сообщении АО НКР.