Понедельник, 12 Октября 2020 22:49

АрмИнфо. Заявления властей Азербайджана о готовности выполнять московские договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях ложь. Об этом 12 октября в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Напомнив о том, что с раннего утра противник продолжил боевые действия, Ованнисян подчеркнул, что Азербайджан не выполнял и не собирался выполнять московские договоренности. По его словам, по каким-то причинам противник продолжает дестабилизироваться ситуацию на передовой, и развязать боевые действия.

Вместе с тем он добавил, что сегодня утром боевые действия возобновились по 3-4-ем направлениям.

По словам, Ованнисяна, в частности, в Мартакерте с раннего утра работала тяжелая артиллерия, в течение дня ВВС Азербайджана, при поддержке ВВС Турции, разведки с и применением ударных БПЛА, совершили 36 вылетов, в ходе одного из которых ПВО Армии обороны Арцаха удалось поразить вражеский Су-25 в северном направлении,в районе Карвачара.

«На южном фланге противник применяет артиллерию и бронетехнику. В направлении Гадрута диверсионно-разведывательные действия противника были пресечены, противник был отброшен назад. Гадрут полностью находится под контролем ВС АО НКР», - сказал он.

Ованнисян констатировал, что в течение всего дня и до позднего вечера продолжаются боевые действия, а ночью сравнительное затишье, во время которого азербайджанская армия пытается переформироваться, чтобы с утра начать боевые действия с новой интенсивностью.

Он также добавил, что ввиду того, что противник не осуществляет взятых обязательств в рамках ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня, процесс по передаче тел и обмена пленными не осуществляется, ввиду того, что соответствующие международные уполномоченные организации не могут приступить к работе из-за действий Азербайджана.

Он также опроверг информацию о том, что село Талиш находится под контролем ВС Азербайджана. «ВС Азербайджана нет в Талише. Противник находится на подступах к Талишу, АО НКР осуществила ряд тактических маневров на севере - Талише и Мартакерте, и следовательно, могут быть в сети ролики, подобного характера», - сказал Ованнисян на вопрос о том, что в сети появились ролики, где якобы ВС Азербайджана находятся в Талише.

В заключение он еще раз призвал не делать выводов о ситуации на передовой по сообщениям о каких то потерях позиций или высот, и следить только за официальной информацией.