Понедельник, 12 Октября 2020 21:56

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о нарушении соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и считает такие действия неприемлемыми. Об этом заявил на брифинге в штаб-квартире ООН официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что в минувшие выходные генеральный секретарь ООН приветствовал договоренность о прекращении огня, выработанное в Москве министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

«Могу сообщить, что сегодня мы весьма разочарованы сообщениями о нарушении режима прекращения огня в регионе и считаем такие нарушения неприемлемыми. Генеральный секретарь ООН осуждает любые действия, направленные против гражданского населения где бы то ни было и сожалеет о погибших и раненых. Генеральный секретарь ООН вновь напоминает сторонам об их обязательствах в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданских лиц и гражданские объекты и избегать любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий», - сказал Дюжжарик, передает ТАСС.

При этом представитель Генсека еще раз призвал все стороны выполнить обязательства в том, что касается прекращения огня в гуманитарных целях и других обязательств, о которых было объявлено в Москве. «Мы также разделяем озабоченность, выраженную верховным комиссаром ООН по правам человека, в связи с тем ущербом, который нанесен гражданским лицам. Мы готовы оказать любую гуманитарную помощь в случае поступления обращения на этот счет», - заключил он.