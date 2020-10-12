Понедельник, 12 Октября 2020 21:32

АрмИнфо.Это очень символично. Музыка гениального Комитаса, который стал свидетелем Геноцида армян и лишился рассудка, играет в стенах храма, разрушенного спустя 105 лет потомками тех, кто совершил Геноцид.

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе города Шуши (непризнанная Нагорно-Карабахская республика, Арцах). Напомним, что собор был дважды обстрелян в четверг, 8 октября, при этом серьезно пострадал российский журналист Юрий Котенок.

«Я прилетел туда, чтобы сказать миру: нельзя обстреливать церкви, это просто ненормально. Я исполнил здесь музыку нашего великого композитора Комитаса, который еле спасся от геноцида и был вынужден покинуть родину,— рассказал господин Аванесян корреспонденту “Ъ”.— После этого Камитас написал композицию "Крунк", в переводе — "Журавль". Каждый армянин, что живет за пределами Армении, когда видит в небе журавля спрашивает его: "Как там родина?" Я сам, к сожалению, живу не в Армении, и это очень значимая для меня музыка».

Севак Аванесян намерен приехать также в мечеть Шуши, чтобы исполнить там персидскую музыку. «Здесь живет не так много мусульман, но армяне уважают чужую религию, хранят чужие храмы. Мы бережем мечети, а не бомбим их»,— сказал он корреспонденту “Ъ”.