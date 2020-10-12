Понедельник, 12 Октября 2020 20:52

АрмИнфо.12 октября в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху, послом Анждеем Каспржиком.

Как передает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы обсуждалась ситуация, складывающаяся в зоне нагорно-карабахского конфликта. Рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея .Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба .Мнацаканяна в Москве 10 октября с.г.

Подтверждена заинтересованность в продолжении коллективных усилий, нацеленных на снижение напряженности, с учетом положений Совместного заявления президентов России, США и Франции от 1 октября с.г.