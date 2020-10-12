Понедельник, 12 Октября 2020 20:51

АрмИнфо. Несмотря на договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях об обмене военнопленными и телами погибших, достигнутая в Москве 9-10 октября 2020 года при посредничестве РФ, азербайджанская армия находится под командованием и контроль Турции, продолжает агрессивные действия и обстрелы территории Республики Арцах, включая нападения на мирное население и гражданские объекты. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха о продолжающихся нарушениях гуманитарного перемирия со стороны Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве Арцаха, еще раз напомнили, что гуманитарное перемирие было нарушено азербайджанской стороной через несколько минут после объявления о прекращении огня Армии обороны Республики Арцах.

"Параллельно с непрекращающимся ракетным и артиллерийским обстрелом азербайджано-турецкие силы совершают обстрелы в различных частях фронта. В результате агрессивных действий тройного альянса Турции, Азербайджана и международных террористов, включая диверсионную атаку в направлении Хадрута после объявления гуманитарного перемирия, погибли четыре мирных жителя.

Фактический отказ азербайджано-турецких сил прекратить огонь четко

указывает на то, что Турция, которая не достигла своих целей и

поэтому не заинтересована в установлении прочного мира в регионе,

всеми средствами стремится предотвратить осуществление соглашения по

гуманитарному перемирию при посредничестве РФ. Турция не оставляет попыток достичь своих экспансионистских геополитических целей на Южном Кавказе руками Азербайджана и международных террористов.

В то время, когда одна сторона в лице Турции, Азербайджана и международных террористов решительно выступает против установления мира, международное сообщество должно принять решительные меры, включая принудительные меры, для восстановления мира в регионе. Важным шагом в этом направлении является и международное признание независимости Республики Арцах", - говорится в заявлении МИД НКР.