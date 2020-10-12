Понедельник, 12 Октября 2020 19:55

АрмИнфо.Страны-члены ЕС вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях. Об этом 12 октября на пресс-конференции по итогам встречи 27- старн ЕС заявил Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

При этом главный дипломат ЕС, от имени глав внешнеполитических

ведомств стран Евросоюза вновь призвал стороны конфликта к миру.

В контексте введения санкций против РФ, в рамках дела о Навальном,

Боррель сказал, что этот вопрос не обсуждался, поскольку президенты

РФ и Франции, в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должны взаимодействовать для стабилизации ситуации.

Отметим, что сегодня в Люксембурге состоялось пленарное заседание глав МИД стран ЕС. В числе прочих вопросов была и ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.