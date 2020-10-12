Понедельник, 12 Октября 2020 18:46

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания, председатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Армения и Национальным Собранием Республики Беларусь Ваге Энфиаджян встретился с Временным Поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Армения Сергеем Троцюком. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стороны коснулись сложной геополитической ситуации в регионе. Вице-спикер Национального Собрания РА представил ситуацию, созданную продолжающейся агрессией Азербайджана.

Собеседники подтвердили, что у проблемы нет военного решения, и единственный способ решить ее - мирные переговоры, исключающие распространение терроризма.

Энфиаджян обратил внимание белорусской стороны на циркулирующую информацию о поставках белорусского оружия в Азербайджан. Вице-спикер НС выразил надежду, что Беларусь сделает целенаправленные заявления по вышеупомянутым явлениям и фактам