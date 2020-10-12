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АрмИнфо. Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он опроверг сообщения азербайджанских СМИ о якобы попавшей под артиллерийский обстрел отступающих в направлении населенного пункта
Кармир Шука подразделений Армии обороны, и понесенных в итоге значительных потерях. "Азербайджанская пропагандистская машина, как
обычно, искажает действительность, пытаясь любой ценой доказать, что Ильхам Алиев взял под свой контроль Гадрут. Это голое заявление Алиева. Части Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи на всем протяжении фронта>, - отметил представитель Министерства обороны.
В то же время, он констатировал, что подразделения Армии обороны успешно пресекали все попытки вооруженных сил Азербайджана, не
соблюдающих гуманитарный режим прекращения огня. <Операция по блокаде и уничтожению диверсионно-разведывательной группы продолжается в направлении Гадрута. Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны. Призываем соотечественников следить только за официальными новостями>, - подчеркнул Арцрун Ованнисян.
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|Эдуард Шармазанов: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Премьер-министр Армении проводит встречу с аккредитованными в республике послами
|Лавров: Считаем неправильным затягивать с возобновлением политических переговоров по Карабаху
|ПВО Армии обороны Арцаха поразили штурмовик Су-25 противника
|Мнацаканян: Роль России в прекращении боевых действий в Карабахе остается крайне важной
|Эдмон Марукян: В ходе закрытой встречи с премьер-министром обсуждался также вопрос признания независимости Арцаха
|Глава ПА: Сегодня в ПАСЕ состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос войны в Арцахе
|Президент Арцаха: <На кону вопрос спасения Родины>
|ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность в связи с нагорно-карабахским конфликтом
|Конституционный суд Армении созвал рабочее заседание, в повестке вопрос избрания главы КС
|Мнацаканян призвал не пытаться скинуть вину за несоблюдение режима прекращения огня на Армению и Арцах
|Лавров указал на неполное соблюдение московских договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с представителями внепарламентских сил
|Тегеран призвал Ереван и Баку к сдержанности
|Папа римский призвал Армению и Азербайджан соблюдать соглашение о гуманитарном перемирии
|Посольство США в АР и МИД Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан из-за террористической угрозы
|Стартовал официальный визит главы МИД Армении в Москву
|Овааннисян: По тактической и оперативной необходимости Армия обороны осуществляет как отступление, так и контрнаступление
|Несколько армянских хакерских групп осуществили атаки на банковскую систему Азербайджана
|Бабкен Тунян: Армянская делегация представила ОЧЭС ситуацию в Арцахе
|Посольство Армении в РФ сообщает о новых рейсах из Москвы в Ереван
|The National: Сирийские наемники Турции в Нагорном Карабахе спрашивают: «Почему мы здесь?»
|Последние данные о потерях Азербайджана в боях: 514 единиц бронетехники, 4919 убитых
|АО: В Гадрутском направлении продолжается операция по блокаде и уничтожению диверсантов
|Политолог: Говорить о перемирии рано. О субстантивных переговорах - тем более
|Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят конфликт в Нагорном Карабахе
|Фрэнк Паллоне: Молчание администрации Трампа недопустимо
|В Армении за день выявлено 370 новых случаев коронавируса
|Министр здравоохранения Армении обратился в ВОЗ с просьбой принять меры по пресечению гуманитарной катастрофы в Арцахе результате военной агрессии Азербайджана
|Bellingcat опровергает наличие бойцов ЧВК Вагнер на Южном Кавказе
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|ЕС призвал внешние силы воздержаться от действий, которые могут привести к новым жертвам в зоне карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Мир должен признать право Арцаха на самоопределение
|С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей
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|Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле санитарной машины ВС Азербайджана
|Команда врачей из Франции прибудет в Арцах
|The Jerusalem Post: Анкара играет в регионе как на пианино, где каждая клавиша - это новое военное вторжение или бомбардировка
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