Понедельник, 12 Октября 2020 18:41

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи на всем протяжении фронта. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он опроверг сообщения азербайджанских СМИ о якобы попавшей под артиллерийский обстрел отступающих в направлении населенного пункта

Кармир Шука подразделений Армии обороны, и понесенных в итоге значительных потерях. "Азербайджанская пропагандистская машина, как

обычно, искажает действительность, пытаясь любой ценой доказать, что Ильхам Алиев взял под свой контроль Гадрут. Это голое заявление Алиева. Части Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи на всем протяжении фронта>, - отметил представитель Министерства обороны.

В то же время, он констатировал, что подразделения Армии обороны успешно пресекали все попытки вооруженных сил Азербайджана, не

соблюдающих гуманитарный режим прекращения огня. <Операция по блокаде и уничтожению диверсионно-разведывательной группы продолжается в направлении Гадрута. Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны. Призываем соотечественников следить только за официальными новостями>, - подчеркнул Арцрун Ованнисян.