Понедельник, 12 Октября 2020 17:47

АрмИнфо.В сети появилась еще одна рассекреченная запись, доказывающая участие сирийских наемников в составе азербайджанской армии, которые воюют против Арцаха. Об этом сообщает Единый информационный центр Армении на своей официальной странице в Фейсбуке.

Согласно представленной и переведенной на армянский, русский и английский языки записи, разговор происходит между двумя наемниками, один из которых находится Горадисе. В частности, во время разговора они обмениваются друг с другом информацией касаемо текущей обстановки и дальнейших действий. Один из наемников сообщает своему собеседнику о том, что раненных азербайджанцы не отправляют домой, а оставляют умирать, чтобы не платить им, после чего трупы последних отправляют в Турцию. Более того, стало известно, что представители азербайджанских ВС требуют от наемников представлять фотографии убитых армянских солдат, взамен на что последние заплатят им деньги.

<Мы также слышали, что азербайджанские солдаты пытались сдаться, но их снайперы стреляли по ним. Я удивлен, что эти азербайджанцы, которые должны были быть турками, на самом деле оказались шиитами. Как так вышло?>, - задался вопросом один из наемников.

В ходе разговора сирийцы пришли к единому выводу, что необходимо бежать из Азербайджана, по предварительной договоренности очередным пунктом их прибытия станет Иран.

Полную запись разговора можно послушать на официальной странице Единого информационного центра Республики Армения (https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter).